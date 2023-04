Diciassettenne fermata con la refurtiva nello zaino e denunciata

Ladra minorenne incastrata dal personale di vigilanza del negozio. Sabato 8 aprile una diciassettenne è andata al centro Giotto in via Venezia a Padova con l'obiettivo di rinnovare il suo guardaroba senza passare dalle casse, ma è stata scoperta. Non è la prima volta che le forze dell'ordine devono intervenire al noto megastore della Stanga per situazioni analoghe.

La cronaca

I militari della stazione carabinieri di Padova Prato della Valle hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Venezia una padovana di 17 anni per furto aggravato. La giovane sabato, credendo di non essere notata, all’interno di un negozio di abbigliamento del centro commerciale Giotto, ha rimosso i dispositivi antitaccheggio collocati sui capi d’abbigliamento, varcando poi l’uscita. I suoi movimenti all’interno del negozio non sono sfuggiti all’occhio del responsabile della sicurezza che ha fermato la minore, l’ha trovata in possesso di capi d’abbigliamento per un importo di 136 euro e ha quindi chiesto l’intervento del 112. La pattuglia dell’Arma, intervenuta in via Venezia, ha preso in consegna la minore che, su disposizione dell'autorità giudiziaria è stata collocata in una comunità di recupero della città.