Ruba vestiti da Oviesse, ma viene scoperto: denunciato un uomo di 23 anni

Ha tentato di farsi il guardaroba nuova senza spendere neppure un euro, ma un nigeriano di 23 anni non ha fatto i conti con il personale di vigilanza del negozio Oviesse di galleria San Carlo a Padova.

I fatti

Domenica 18 settembre lo straniero si è intrufolato tra i clienti dell'esercizio commerciale iniziando a muoversi con fare furtivo tra gli scaffali. Dopo aver rimosso le placche antitaccheggio da una serie di abiti, li ha occultati dentro una borsa, poi si è recato alla cassa con l'intento di dileguarsi. Qui si è imbattuto con i vigilantes che l'hanno bloccato e hanno chiamato il 112. In galleria San Carlo sono arrivati i militari della Radiomobile. L'uomo ha cercato in tutte le maniere di non farsi identificare. Dal suo zaino è spuntata refurtiva per complessivi 116 euro. La merce è stata restituita ai responsabili del negozio, mentre il nigeriano una volta in caserma, è stato denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.