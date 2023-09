Tenta di rubare i soldi della cassa al Pedrocchi: arrestato

Doveva essere un banale furto, si è trasformato in tentata rapina. Questa mattina 21 settembre, poco dopo le 7, una Volante della Questura di Padova è intervenuta presso il Caffè Pedrocchi di via VIII Febbraio a seguito di segnalazione al 113 di tentativo di furto in atto. Giunti sul posto gli agenti, sentendo delle grida provenire dal retro del locale, sono entrati ed hanno trovato due dipendenti che stavano affrontando un cittadino straniero. Quest'ultimo ha continuato a mantenere un atteggiamento violento ed aggressivo anche nei confronti degli operatori della Questura, ma dopo pochi minuti è stato reso inoffensivo.

L'azione

Una volta bloccato, i due dipendenti dell’esercizio pubblico hanno riferito che, poco prima, lo straniero si è introdotto, attraverso l’ingresso posteriore, nella stanza del laboratorio e si è precipitato verso il lato principale del bar fino a raggiungere la cassa. Qui ha tentato di aprirla per asportarne il contenuto. L'intervento tempestivo dei due dipendenti dello storico bar ha scongiurato il furto. Il ladro non si è rassegnato e ha aggredito i barman. Uno di loro ha riportato una contusione al braccio. Il malvivente, cittadino della Guinea di 30 anni, con numerosi precedenti a carico per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato arrestato per tentata rapina. A seguito delle operazioni di accertamento della sua identità, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Processato per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto, praticando a carico dell'indagato il divieto di dimora a Padova.