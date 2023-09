Ruba a scuola negli stipetti degli insegnanti: scoperto e arrestato

Ha commesso un furto in pieno giorno all'interno della scuola Primaria di via Siracusa a Padova. Terminata l'opera, ieri mattina 6 settembre, è uscito e ha tentato di dileguarsi senza dare troppo nell'occhio. Sfortunatamente per lui è incappato in una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Padova che, insospettita dal suo comportamento ha deciso di controllarlo. Nei guai è finito un quarantaduenne italiano senza fissa dimora. E' stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione di Padova Principale in attesa del rito per direttissima.

La scoperta e l'arresto

Il sospettato è stato visto proprio all'esterno della scuola. I carabinieri l'hanno bloccato e identificato. Durante la perquisizione personale dal suo zainetto sono spuntati grimaldelli e altri attrezzi utili allo scasso. Sono stati poi rinvenuti effetti personali, telefoni e portafogli di dubbia provenienza. A questo punto i militari hanno chiesto al personale della scuola se avevano notato persone sospette all'interno e soprattutto se lamentavano ammanchi. Da un accertamento negli spazi dell'edificio scolastico sono state trovare le serrature degli armadietti scassinate. A questo punto la refurtiva e gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati e l'uomo è stato accompagnato in caserma. Al termine delle formalità di rito il ladro è stato arrestato per furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.