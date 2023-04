Ruba profumi al Centro Giotto, ma viene bloccata dal personale di vigilanza

Voleva rifornire parenti ed amici di profumi senza spendere neppure un euro. Si è così recata al centro Giotto in via Venezia a Padova convinta che fosse un gioco da ragazzi mettere a segno il furto, ma una cittadina bulgara di 27 anni domiciliata a Padova è stata sorpresa in flagranza dal personale di vigilanza, consegnata ai carabinieri e denunciata. E' successo tutto ieri pomeriggio 23 aprile. Inevitabile l'arrivo alla Stanga dei carabinieri.

La cronaca dei fatti

Ha riempito la sua borsa con profumi asportati dalle mensole del negozio all'interno del centro Giotto convinta di passare inosservata. I carabinieri della Radiomobile di Padova sono dovuti intervenire in via Venezia su richiesta del personale del megastore. La donna, che non ha opposto alcuna resistenza, è stata prima identificata, poi i militari le hanno chiesto di mostrargli il contenuto della sua borsa. Sono spuntati tutti profumi delle più note marche che poco prima aveva arraffato. Ammontare del bottino, 500 euro. La donna, già nota alle forze dell'ordine, è stata accompagnata in caserma e al termine delle formalità di rito è stata denunciata per tentato furto aggravato.