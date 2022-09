"Topo" d'auto incastrato con la refurtiva in tasca e denunciato

"Topo" d'auto scoperto da alcuni residenti e segnalato al 112. Nei guai ieri sera, 13 settembre, è finito un uomo di 29 anni originario dell'Albania..

Residente "007"

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il cittadino dell'Est sarebbe stato notato armeggiare tra le auto in sosta di via Selvatico a Padova creando apprensione nel vicinato. Sul luogo della segnalazione si è portata una pattuglia della Radiomobile che ha rintracciato il ventinovenne. Dopo essere stato identificato, l'albanese è stato perquisito.

La perquisizione

Dalle sue tasche sono spuntati un paio di occhiali marchiati Ray-Ban e un cavo carica batterie per telefono I-Phone. L'uomo è stato portato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per ricettazione. Gli oggetti rinvenuti sono risultati compendio di furto denunciati sempre ieri sera da un ragazzo inglese in gita a Padova che aveva parcheggiato l'auto a noleggio proprio in via Selvatico.