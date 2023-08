Ruba superalcolici al supermercato poi tenta la fuga: arrestato

Il furto fallisce e arrivano le manette. Ieri 5 agosto un uomo è entrato all'interno del market Lidl di via Cardinal Callegari a Padova convinto che fosse un gioco da ragazzi arraffare della merce e defilarsi in tutta fretta. Non è andata così e il ladro è stato sorpreso dal personale di vigilanza dell'esercizio commerciale che ha provveduto a chiedere l'intervento dei carabinieri.

Cosa è successo

Tenta di rubare in supermercato ma viene arrestato. I militari dell'Arma della stazione di Vigodarzere sono intervenuti presso il supermercato Lidl di Via Cardinal Callegari traendo in arresto un uomo di 51 anni residente a Bolzano che ha tentato inutilmente di asportare alcune bottiglie di superalcolici occultandole all’interno di uno zaino. L’uomo una volta oltrepassate le casse ha tentato la precipitosa fuga ma è stato bloccato dai carabinieri che nel frattempo sono stati avvisati dal responsabile del punto vendita che ha notato la persona fin dall’inizio con comportamenti sospetti. La merce, per il valore di qualche centinaio di euro, è stata restituita al proprietario mentre l’arrestato è stato ristretto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per domattina 7 agosto.