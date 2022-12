Brucia l'auto della ex accecato dalla gelosia: scoperto e arrestato

Dopo aver trovato l'auto della ex compagna, una 44enne residente in provincia di Verona, parcheggiata sulla pubblica via ad Illasi, avrebbe mandato in frantumi il vetro del veicolo e, servendosi di uno straccio intriso di benzina, gli avrebbe dato fuoco per poi scappare. Il tutto si sarebbe verificato nella tarda serata di sabato, 17 dicembre, con protagonista un 54enne del Padovano in preda ad un raptus di gelosia.

La scena

Alla scena avrebbero assistito alcuni residenti della zona, i quali hanno immediatamente richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che si sono occupati di domare le fiamme e dei carabinieri i quali hanno invece acquisito le informazioni utili per poter avviare le indagini utili a risalire all'autore del gesto. I militari hanno raccolto sul posto la denuncia da parte della 44enne ed appreso come fosse anche vittima di vessazioni e veri e propri atti persecutori da parte dell’uomo a partire dall'interruzione del loro rapporto: la donna, nonostante non avesse mai denuciato l'ex, avrebbe infatti spiegato che il 54enne non avrebbe mai accettato in alcun modo la fine della loro relazione e soprattutto il fatto che lei stesse frequentando altre persone. Partita immediatamente, la rapida indagine condotta dai carabinieri della stazione di Illasi, e coordinata dalla procura scaligera, avrebbe dunque permesso di individuare il responsabile dell'incendio.

L'arresto

Nel tardo pomeriggio di martedì 20 dicembre, dunque, i militari di Illasi, coadiuvati da quelli delle stazioni di Cerea e Castagnaro, hanno eseguito il provvedimento emesso dal gip di Verona, rintracciando l’uomo proprio nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, mentre aspettava che facesse rientro a casa dopo il lavoro. A quel punto per il 54enne, che si sarebbe dimostrato quasi incredulo ai carabinieri per essere stato scoperto, si sono aperte le porte del carcere di Montorio.