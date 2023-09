Ha arrestato Messina Denaro, ora coordinerà la Legione Veneto

E' stato l'artefice dell'arresto di Matteo Messina Denaro: il generale di brigata Giuseppe De Liso lascia il Comando provinciale di Palermo per andare a comandare la Legione Veneto con sede a Padova. L’insediamento mercoledì 6 settembre. Il 16 gennaio De Liso ha posto la parola fine ad una delle pagine più violente della storia del nostro paese. Il ricercato numero uno di Cosa Nostra era latitante dal lontano 1993. Mettergli le manette ai polsi è stato il coronamento di una carriera fatta di innumerevoli arresti, operazioni anti mafia, indagini pericolose nella zona di Palermo. Al Veneto e quindi anche a Padova, il generale De Liso potrà portare tutta l'esperienza raccolta in anni di duro e proficuo lavoro nella lotta alla mafia.

Il biennio a Palermo

In questi due anni il Comando Provinciale guidato dal generale Giuseppe De Liso ha arrestato quasi 400 esponenti di Cosa nostra, fra capi e gregari. Ma non solo. Il generale De Liso, con la collaborazione del Tribunale, della Procura e della Procura generale, ha avviato una serie di percorsi con le associazioni e le scuole dei quartieri più difficili, a partire dallo Zen, ma anche a Brancaccio, Sperone. Il generale è stato anche l'ideatore della ''Operazione biblioteche'', facendo arrivare nelle scuole centinaia di libri. Il suo lavoro, unitamente ai militari che ha coordinato, ha contribuito a dare un nuovo volto alla bella Palermo e alla sua gente. Naturalmente non sarà possibile abbassare la guardia, ma con l'arresto di Messina Denaro lo Stato ha messo in atto una prova di forza contro coloro che per anni hanno vissuto un governo parallelo vivendo nell'illecito a loro libero piacimento.