Crisi adolescenziale, quattordicenne salvata dalla sorella e due passanti

Una crisi adolescenziale acuta ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Se la vicenda ha avuto un epilogo miracoloso è stato grazie all'intuito della sorella di una quattordicenne e di due cittadini che sono stati attirati dalle urla disperate della donna. E successo tutto il 10 giugno pomeriggio in un comune dell'immediata cintura padovana. Una ragazzina mentre si trovava in casa, colta da un momento di sconforto si è legata una corda al collo tentando di mettere in atto il più atroce dei gesti di autolesionismo. La sorella

più grande si è insospettita dopo aver udito rumori anomali provenire da una stanza della casa.

I soccorsi

La sorella più grande dopo essersi trovata di fronte ad una scena terribile è corsa in strada chiedendo aiuto. Due passanti hanno intuito il dramma e l'hanno seguita in casa riuscendo a liberare la quattordicenne da quella morsa infernale. Immediato l'allarme al Suem 118 e ai carabinieri. La giovane è stata rianimata a lungo e poi trasportata in ospedale. Adesso si trova ricoverata nella Terapia intensiva pediatrica in condizioni gravi, ma stabili. Il personale medico che fin da subito l'ha presa in cura è ottimista

su un suo possibile recupero.

Le indagini

I militari dopo aver messo al corrente della vicenda il pubblico ministero di turno Roberto D'Angelo hanno sequestrato telefono e computer della quattordicenne per cercare di capire nel dettaglio cosa l'abbia spinta a porre in essere un gesto così grave che ha rischiato di diventare senza ritorno. Dall'attività dell'Arma è stata recuperata in casa una lettera scritta proprio dalla ragazzina in cui evidenzia uno stato di solitudine e manifesta il proprio disagio per non essere apprezzata. Al momento non si profila alcuna

notizia di reato.