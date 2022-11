Firmata l'ordinanza: il sindaco "silenzia" l'Area Funghi

Scatta il "silenzio" in corso Tre Venezia 20, ex via Bernina 18 a Padova nell'area meglio conosciuta come "Area Funghi", ritrovo abituale di giovani intenti a fare festa fino a tarda notte. Da domani lunedì, scatta un'ordinanza firmata dal sindaco Sergio Giordani a tutela del riposo dei residenti in orario serale e notturno.

L'ordinanza

«In corso Tre Venezie sono presenti numerose attività tra cui pubblici esercizi, circoli privati e sedi di associazioni. Nel corso degli anni l'area è stata oggetto di segnalazioni da parte di cittadini residenti in prossimità dell'area interessata dall'ordinanza. A più riprese - ha precisato Giordani - sono state segnalate condotte tenute da clienti e frequentatori dei locali non consone al quieto vivere». Di qui la scelta drastica: «Fino al 30 aprile 2023 e a partire da domani 28 novembre, è fatto divieto, in tutta l'area di corso Tre Venezie 20 (ex via Bernina 18) di far uso dalle 22 alle 6 di qualsiasi strumento musicale, oltre a non poter riprodurre musica tramite dispositivi elettronici e digitali con microfoni, diffusori e altri strumenti di amplificazione acustica. E' inoltre vietato l'utilizzo di qualsiasi altro dispositivo in grado di produrre emissioni sonore, tali da creare disturbo alla quiete pubblica».

Le motivazioni di Giordani

«Con questa nuova ordinanza, che oggi anticipo e andrà in pubblicazione nella giornata di lunedì, ci poniamo il tema di contemperare le esigenze aggregative con la quiete del quartiere limitrofo. Entrambe le cose sono da tutelare con massimo equilibrio, non si vuole certo criminalizzare la socialità che avviene presso quell’area di comunità di cittadini italiani e stranieri ma al contempo l’esperienza ci dice che oltre un certo orario musica, canti e schiamazzi erano molto penalizzanti per le molte persone che vivono nei pressi dell’area. Torniamo quindi ad applicare l’ordinanza già sperimentata con buoni risultati negli scorsi anni».