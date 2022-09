Ruba dei libri al centro Giotto, scoperto e denunciato

Aggravato della misura di divieto di ritorno a Padova, non ha esitato a portarsi nuovamente nella città del Santo per mettere a segno un furto. Un uomo di 30 anni di Montegrotto Terme, già noto alle forze dell'ordine, non ha fatto i conti con l'intuito del personale di vigilanza del centro Giotto alla Stanga a Padova.

Libri gratis

L'indagato ieri pomeriggio, 31 agosto, è entrato nel megastore e successivamente nel supermercato Conad. Qui, convinto di agire inosservato, ha occultato in uno zainetto 5 libri per un bottino complessivo di 25 euro. Giunto alle casse ha tentato di dileguarsi, ma è stato bloccato.

Denunciato

Alla Stanga sono arrivati i carabinieri della Radiomobile che l'hanno identificato e perquisito. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre il trentenne è stato denunciato per tentato furto aggravato.