Armato di pistola in pieno centro, disarmato dalla polizia

Nell’ambito dei dispositivi di sicurezza, vigilanza e controllo del territorio effettuati dagli equipaggi della Questura, nella nottata di domenica 16 giugno, alle 1.30, due pattuglie della sezione Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, su richiesta di alcuni cittadini sono state inviate dalla sala operativa ad effettuare un intervento nel centro cittadino, all'altezza di Largo Europa. Qui è segnalato un gruppo di cinque ragazzi, probabilmente stranieri, i quali poco prima hanno estratto una pistola semiautomatica in presenza di altre persone.

L'allarme

Il richiedente l’intervento ha riferito all’operatore del “113” di essere stato avvicinato con fare minaccioso da uno dei cinque ragazzi con la pistola nascosta sotto la maglietta, nella cintura dei pantaloni e lo ha descritto nell’abbigliamento indossato, indicando il particolare di un berretto nero e bianco. Dalle segnalazioni ricevute al 113, il gruppetto è stato indicato in movimento a piedi, proveniente dalle Riviere e diretto verso la stazione ferroviaria. Immediatamente la Sala Radio ha diramato agli equipaggi delle Volanti la nota di ricerca, mentre gli agenti in servizio nella centrale operativa della Questura, visionando le telecamere di videosorveglianza cittadina, hanno individuato il gruppo in Largo Europa, notando appunto il ragazzo con il cappello bianco e nero e la pistola in mano.

L'intervento

Una volta sul luogo dell'emergenza gli agenti hanno notato il gruppo di giovani descritto e, in particolare, il ragazzo armato, pertanto, indossati i giubbotti antiproiettili, sono scesi in sicurezza dall’auto di servizio, intimandogli di gettare la pistola a terra. Il ragazzo immediatamente ha fatto cadere l’arma sul marciapiede, così gli agenti lo hanno avvicinato e bloccato. Poi lo hanno controllato e perquisito. Gli agenti hanno recuperato l’arma in possesso del giovane, riscontrando come si trattasse di una pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso, e l'hanno sequestrata. Tutti e cinque i ragazzi sono stati identificati, risultando essere dei neo maggiorenni di età compresa tra i 18 e 19 anni, mentre il giovane con la pistola è stato accompagnato in Questura per la sua completa identificazione, in quanto privo di documenti al seguito. In Questura il giovane armato è stato identificato in un diciannovenne italiano residente in città con a carico un precedente di polizia per rissa. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.