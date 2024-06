Anniversario Guardia di Finanza: in 16 mesi individuati 95 evasori totali

La Guardia di Finanza festeggia il traguardo dei 250 anni di vita. Nell'occasione oggi 28 giugno a Padova nella splendida cornice del palazzo della Ragione si è svolta una cerimonia a cui hanno partecipato tra gli altri il sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia, senatore Andrea Ostellari e il prefetto di Padova Francesco Messina. L'importante ricorrenza è stata anche l'occasione per un bilancio dell'attività svolta dalle fiamme gialle dal primo gennaio del 2023 al 31 maggio 2024.

Contrasto alla criminalità

Nel periodo preso in esame la guardia di Finanza di Padova ha eseguito 6.592 interventi ispettivi e circa 227 indagini per contrastare gli illeciti economico finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato a intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale

Individuati 95 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco, molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico e 226 lavoratori in “nero” o irregolari. Scoperti, inoltre, 14 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento e a residenze fiscali fittizie. Le attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta hanno permesso, invece, di accertare illeciti per un ammontare di oltre 112 milioni di euro. I soggetti denunciati per reati tributari sono 171. All’esito di indagini delegate dall’autorità giudiziaria, sono stati inoltre eseguiti provvedimenti di sequestro di beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di 6,3 milioni di euro, con proposte pari a oltre 122 milioni di euro. Sono state avanzate 35 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. I 32 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare oltre 107 tonnellate di prodotti energetici. 15 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza. Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato al sequestro di oltre 50 tonnellate di tabacco e alla denuncia di 29 persone. I 28 controlli nel settore del gioco illegale hanno permesso di verbalizzare 50 responsabili.

Tutela della spesa pubblica

L’attività della Guardia di Finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione Europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie. Le direttive impartite mirano, in via prioritaria, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Complessivamente, nel periodo di riferimento, i reparti operativi della provincia di Padova hanno eseguito 537 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici. Nel dettaglio, sono state accertate frodi ai danni delle risorse dell’Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune per oltre 26 milioni di euro, denunciando 74 responsabili. Le frodi scoperte relative ai finanziamenti nazionali ammontano a 24 milioni di euro, con proposte di

sequestro per oltre 20 milioni di euro. In materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti 95 controlli, tutti selettivamente orientati grazie a mirate analisi di rischio sviluppate dalla componente speciale, che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti e/o percepiti per oltre 415 mila euro. Nell’ambito della collaborazione con l’autorità giudiziaria – penale e contabile – ed europea (EPPO) sono state eseguite 39 indagini in tema di spesa pubblica, al cui esito sono stati segnalati alla Corte dei conti 11 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per più di 18 milioni di euro e il sequestro di circa 4 milioni di

euro. In tema di appalti, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 35 milioni di euro.

Contrasto alla criminalità organizzata ed economico finanziaria

Nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico finanziaria, l’azione del Corpo mira a bloccare le infiltrazioni criminali nell'economia legale e, contemporaneamente, a tutelare il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 19 interventi, che hanno portato alla denuncia di 70 persone e alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 140 milioni di euro. È proseguita, inoltre, l’azione del Corpo a tutela dei risparmiatori nel contrasto ad ogni forma di abusivismo bancario e finanziario, realizzate prevalentemente mediante canali telematici e sempre più innovativi strumenti digitali, con la denuncia di 16 soggetti. Nell’ambito dell’attività di contrasto a fenomeni di cybercrime di matrice economico-finanziaria, sono state sequestrate criptovalute per un controvalore pari ad oltre 100 mila euro, nonché la prima mining farm italiana realizzata con i proventi dell’evasione fiscale. Sono state analizzate 531 segnalazioni di operazioni sospette. In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa, i beni sequestrati ammontano a 50 mila euro su un totale di patrimoni distratti di oltre 8 milioni di euro, mentre con riferimento alle condotte di estorsione sono stati denunciati 40 soggetti. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 40 soggetti, che hanno portato all’applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per un valore di oltre 12,3 milioni di euro. Sono stati eseguiti, poi, 1.270 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai prefetti riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia. Nel periodo in esame, i Reparti della provincia di Padova hanno sequestrato 85,2 chili di droga, in prevalenza costituite da hashish (69,3 chili), marijuana (9,2 chili), eroina (3,3 chili e cocaina (3,1 chili), denunciando 150 persone (di cui 31 in stato di arresto) e segnalandone 353 al prefetto. Il contrasto ai traffici illeciti, in generale, viene assicurato anche nell’ambito del Servizio “117”, oggetto di recenti interventi in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico, finalizzati a incrementare la prontezza operativa e l’efficacia d’intervento delle pattuglie sul territorio e dei mezzi navali, a riscontro delle segnalazioni del cittadino. Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 59 interventi, sviluppate 8 deleghe dell’autorità giudiziaria e denunciati 26 soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro 43 milioni di prodotti contraffatti circa, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri.

Prosegue la fattiva collaborazione che il Corpo presta ormai sistematicamente all’Ufficio Territoriale del Governo di Padova, nell’ambito del Gruppo Provinciale Interforze, a contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico.

Il concorso nei sevizi di ordine e sicurezza pubblica

L’impegno concorsuale del Corpo nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica continua ad essere garantito nell’ambito della gestione delle manifestazioni pubbliche e di eventi di particolare rilevanza, cui il Corpo partecipa prioritariamente con l’impiego dei militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego “AT-P.I.”. Nell’ambito dell’attività di contrasto ai traffici illeciti e di controllo economico del territorio, i Reparti del Corpo della provincia di Padova hanno: sequestrato 3 depositi non autorizzati in cui erano stati stoccati illecitamente, tra l’altro, oltre 70 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Denunciato 3 soggetti per reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione, con contestuale sequestro di un immobile. Sottoposto a sequestro oltre 16,4 tonnellate di prodotti alimentari conservati in condizioni igieniche ritenute

precarie. Dato esecuzione a 3 misure cautelari personali in ordine al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.