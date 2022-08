Pusher in fuga, bloccato dai carabinieri al capolinea nord del tram

Spacciatore tunisino arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di fuggire al controllo in sella ad una bicicletta. E' successo all'altezza del capolinea nord del tram in via Pontevigodarzere a Padova. In manette è finito M.H. di 29 anni in Italia senza fissa dimora. Giovedì sera, 4 agosto 2022, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Vigodarzere, durante un pattugliamento del territorio l'ha notato mentre si muoveva con fare sospetto come se stesse aspettando qualcuno. Non appena i militari si sono avvicinati, il nordafricano ha accelerato e ha cercato di dileguarsi. Una volta fermato e perquisito è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish suddivisa in singole dosi, un coltello a serramanico con lama di 18 centimetri e un tira pugni. Al momento dell'identificazione ha fornito un "alias". Processato per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto con immediata scarcerazione e la misura restrittiva dell'obbligo di firma.