Raccoglie un panetto di hashish, ma viene intercettato: è caccia al pusher in fuga

Vedono un nordafricano muoversi con fare sospetto all'altezza di Cavalcavia Borgomagno. Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra mobile ne hanno seguito le tracce convinto che stesse effettuando qualcosa di illecito. Ad un tratto lo sconosciuto è arrivato in via Faggin e da un cespuglio ha raccolto un pacco sospetto nascondendolo in un secondo momento sotto il giubbotto.

La fuga

A questo punto gli investigatori l'hanno rincorso nel tentativo di bloccarlo. Il sospettato ha gettato a terra l'involucro e si è defilato. Sono in corso serrate attività per individuarlo. Nel sacchetto gettato a terra la Polizia ha rinvenuto un panetto di hashish del peso di un etto e marchiato "Pokemon". Sarebbe servito per soddisfare le esigenze degli assuntori della zona centrale di Padova.