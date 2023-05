"Palpeggiatore" della fermata del tram identificato dalla Polizia

Era stato ribattezzato "il molestatore" della fermata del tram in stazione. Ieri, 16 maggio i poliziotti della sezione criminalità diffusa della Squadra mobile hanno individuato il presunto uomo che pare abbia dato fastidio a giovani donne alla fermata del tram dello scalo ferroviario. E' stato denunciato una prima volta circa 10 giorni fa. Controllato in piazzale Stazione, dopo essere stato notato trattenersi a lungo alla fermata del tram senza mai salire sui mezzi in transito e rovistare in un cestino per l’immondizia, è stato sorpreso mentre recuperava un involucro con all'interno 30 grammi di hashish e 10 di eroina. Essendosi dichiarato minorenne, pur a fronte dell’esame obiettivo che ne certificava in seconda battuta la maggiore età, tunisino di 18 anni, è stato gravato di una semplice denuncia a piede libero.

L'identikit

Le numerose segnalazioni pervenute in Questura da parti di giovani "vittime" di palpeggiamenti e frasi a sfondo sessuale, l'hanno descritto come un ragazzo giovane, con i capelli ricci, il cappello alla pescatora e una carnagione olivastra, con un intercalare tipico dei paesi arabi. Ieri pomeriggio, 16 maggio, hanno dunque provato a rintracciare nuovamente lo straniero, sempre nei medesimi luoghi, contando peraltro di poterlo facilmente individuare grazie al suo inseparabile cappello alla pescatora. Così nel corso del pomeriggio, durante un servizio di osservazione in piazzale Stazione, gli agenti lo hanno individuato in compagnia di un altro suo connazionale: un 25enne di nazionalità tunisina, anche lui irregolare, mentre stavano bivaccando alla fermata del tram, anche stavolta senza mai salire sui mezzi in transito. Dopo vari minuti di osservazione gli agenti lo hanno sorpreso mentre prelevava dalla tasca un panetto di hashish e, dopo averlo spezzato, cederne una parte al connazionale, che si è poi allontanato di qualche metro. Quest'ultimo è rimasto anche lui alla fermata ed è stato avvicinato in tre distinte situazioni da giovani ai quali ha consegnato alcune dosi in cambio di denaro.

Il blitz

Gli agenti sono a quel punto intervenuti, bloccandoli e sottoponendoli a perquisizione personale, rinvenendo addosso al complice 25enne la porzione di panetto di hashish pari a 14 grammi, un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri e 465 euro. Addosso al diciottenne due pezzi di panetto sempre di hashish per complessivi 40 grammi e 505 euro. Quest'ultimo, proprio come avvenuto dieci giorni prima si è dichiarato minorenne, ma la maggiore età era ormai stata accertata. Oltre che indossare il cappello alla pescatora, lo stesso è stato trovato in possesso di uno zainetto con un sex toy in gomma vibrante di 23 centimetri. Il suo complice è risultato noto alla giustizia per lesioni e atti persecutori nei confronti di una donna. I due sono stati arrestati in concorso per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il diciottenne anche per il reato di false generalità. Su disposizione del pubblico ministero di turno sono stati trattenuti nelle celle di sicurezza della Questura. Al diciottenne molestatoreè stato anche notificato un provvedimento del questore di divieto di accesso in tutta l'area della stazione ferroviaria.

L'appello

L’invito che la Questura rivolge a tutte le ragazze che ritengono di essere state vittime di analoghi abusi o molestie da parte della persona descritta sono invitate a rivolgersi negli uffici della Questura di Padova per formalizzare regolare denuncia. Questo delicato passaggio è fondamentale per poi consentire agli investigatori della Squadra mobile di procedere nei confronti del responsabile.