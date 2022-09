Domenica di shopping all'Ikea con la famiglia: scomparsa una ventisettenne

Allarme scomparsa, aperti tutti i protocolli per le ricerche. C'è apprensione per le sorti di una donna di 27 anni di Cittadella. L'allarme è scattato ieri pomeriggio, 18 settembre, con una denuncia formalizzata in caserma a Padova dai familiari della ventisettenne. Secondo la ricostruzione dei fatti la scomparsa si sarebbe recata con la famiglia al punto vendita Ikea di via Fraccalanza nell'area industriale di Padova Est. Mentre la famiglia si muoveva lungo le corsie del megastore, ad un tratto la ventisettenne si è allontanata volontariamente e di lei se ne sono perse le tracce.

La macchina dei soccorsi

Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura e vedono il coinvolgimento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri. E' una lotta contro il tempo per ritrovarla in vita e in salute. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. La donna non avrebbe mai palesato insofferenza e soprattutto non ha lasciato messaggi che giustificassero questo suo allontanamento,