Peugeot prende fuoco in corsa: illeso l'automobilista

Paura oggi 26 febbraio attorno alle 11 in zona ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Gattamelata a Padova, di fronte al parcheggio multipiano dell'ospedale per l’incendio di un’auto Peugeot 407: nessuna persona è rimasta ferita. L’autista mentre stava percorrendo la strada si è accorto che qualcosa non andava, si è fermato ed è sceso mentre l’auto ha preso fuoco. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del 118, ma nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

L'intervento

I pompieri accorsi dalla centrale hanno spento l’auto di cui è andato completamente bruciato il motore. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento dell’auto sono terminate dopo circa un’ora. La viabilità ha subito pesanti rallentamenti. Alla polizia locale il compito di inibire il traffico nella zona interessata dal rogo e dirottare i mezzi in transito lungo arterie secondarie. La situazione è tornata alla normalità attorno alle 13. Tra le cause che hanno provocato l'incendio, si ipotizza un improvviso guasto meccanico.