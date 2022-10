Fiamme in un terrazzo: condominio evacuato in pieno centro

Incendio oggi 25 ottobre poco prima delle 14 in vicolo Santa Maria in Conio in pieno centro a Padova. Non si segnalano feriti.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco accorsi sul luogo del rogo con più mezzi, le fiamme hanno interessato il terrazzo di un'abitazione. In tutta la zona si è alzata una coltre di fumo denso che ha costretto gli operatori ad ordinare l'evacuazione di tutti i residenti del palazzo. L'attività è andata avanti per un paio d'ore. Fin dai primi accertamenti i pompieri hanno escluso la matrice dolosa. Si ipotizza che le fiamme siano partite da un elettrodomestico mal funzionante. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del 118, ma nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso.