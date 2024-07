Fiamme nella camera da letto, residente intossicato nel tentativo di spegnere il rogo

Le fiamme sono partite dalla camera da letto di un uomo di 73 anni, C.R. che non appena si è accorto di quello che stava accadendo ha tentato invano di spegnere il rogo. Momenti di apprensione oggi 12 luglio a mezzogiorno in via Avisio a Padova. Per cause ora al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione di Padova Principale coordinati dal luogotenente Giovanni Soldano, un appartamento è stato avvolto dalle fiamme. Intossicato il proprietario che è stato trasportato in ospedale. Terminati

gli accertamenti clinici del caso è stato giudicato non in pericolo di vita.

Cosa è successo

Tra le cause ora al vaglio degli inquirenti non si esclude l'ipotesi del corto circuito, ma anche quella di un mozzicone di sigaretta spento male che è caduto su del materiale facilmente infiammabile. Sta di fatto che il padrone di casa colto dal panico ha cercato inutilmente di avere ragione del rogo. Ha respirato monossido di carbonio. Quando ha capito che per lui la situazione si stava mettendo male ha subito chiamato i soccorritori. La situazione in via Avisio è tornata alla normalità soltanto nelle prime ore del pomeriggio. L'agibilità dell'immobile non è in discussione ma servirà qualche giorno per effettuare la opportuna bonifica degli ambienti.