Incendio in abitazione, gravi danni alla struttura: nessun ferito

Incendio in abitazione oggi 29 aprile a Padova. Il rogo si è verificato in via Villa Ruffina. L'allarme ai numeri d'emergenza è partito qualche minuto prima delle 10. Sono stati alcuni residenti che vedendo il fumo e le fiamme hanno subito capito che stava accadendo qualcosa di grave. L’incendio, dai primi riscontri, probabilmente è divampato da una canna fumaria e si è esteso all’abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita nonostante il grande spavento. Per tutta la durata dell'intervento la centrale operativa del Suem 118 è rimasta in diretto contatto, ma per fortuna nessuno ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

I soccorsi

I pompieri arrivati dal distaccamento di Piove di Sacco e dalla centrale di Padova con due autopompe, due autobotti, l’autoscala il carro aria, una piattaforma aerea e 20 operatori, coadiuvati dal funzionario di turno, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme, che nel frattempo si era già estese al primo piano della struttura. Gravi i danni a tutta l’abitazione. Ancora in corso le operazioni di bonifica del tetto con la rimozione del materiale isolante interessato dalle fiamme. In via Villa Ruffina la Padova a situazione è tornata alla normalità soltanto nel secondo pomeriggio odierno.