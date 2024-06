Prende fuoco una Panda in tangenziale: illeso il conducente

Momenti di paura ieri sera 29 giugno attorno alle 22 lungo la tangenziale di Padova. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale di Padova sul cavalcavia Armistizio, all’altezza dell’uscita 8 per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita. A scopo precauzionale oltre alla Polizia locale e i pompieri è stata allertata anche la centrale operativa del Suem 118, ma nessuno dei coinvolti ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente dell’auto mentre percorreva la strada ha notato del fumo fuoriuscire dal cofano e ha subito intuito che qualcosa non andava. Alla prima zona sicura, ha avuto la lucidità di accostare. Si è fermato ed è sceso mentre l’auto ha preso completamente fuoco. I vigili del fuoco accorsi dalla centrale, hanno spento le fiamme della Fiat Panda a benzina, la cui colonna di fumo è stata visibile da molto lontano nelle prime fasi dell’incendio. Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul luogo dell'emergenza, come detto, ha operato la Polizia locale per deviare il traffico. Le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area sono terminate attorno a mezzanotte.