Rogo in via Temanza: le fiamme distruggono due auto

Paura nella notte tra il 21 e il 22 aprile in via Temanza a Padova. Un improvviso incendio ha ridotto ad un ammasso di lamiere annerite due auto che si trovavano regolarmente parcheggiate. Le lingue di fuoco sono state notate a diverse centinaia di metri di distanza creando apprensione tra la collettività. L'area è stata transennata per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati alcuni residenti che si sono svegliati nel cuore della notte.

Cosa è successo

Nella notte attorno alle 3,30 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Temanza a Padova per l'incendio di due auto parcheggiate. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri arrivati dalla sede centrale della Stanga con un'autobotte e sette operatori, hanno spento le fiamme che hanno bruciato in maniera irrimediabile le due utilitarie. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto le forze dell’ordine che hanno tenuto a debita distanza alcuni curiosi che sono scesi in strada per sincerarsi di cosa fosse accaduto. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo teatro del rogo sono terminate dopo circa due ore. Tra le ipotesi seguite non si esclude il corto circuito ad una delle due auto e il conseguente incendio che ha attinto anche il mezzo che si trovava parcheggiato a fianco.