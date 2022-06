Incendio distrugge una baracca, era un rifugio per sbandati

Oggi, lunedì 20 giugno alle 8 del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bembo a Padova per l’incendio di una baracca adiacente ad un’abitazione disabitata: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme della struttura, evitando la propagazione all’attigua casa disabita. La baracca bruciata era probabilmente utilizzata come ricovero da persone senza tetto. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima di mezzogiorno. Tutto farebbe pensare ad un cortocircuito presente all'interno della baracca. Nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso.