Prende fuoco un camion in autostrada: tamponamento nella carreggiata opposta

Panico e caos lungo l'autostrada A 13 tra gli svincoli di Padova Sud e Terme Euganee in direzione Bologna. E' successo tutto alle 21 di ieri 16 luglio. Un autoarticolato in fiamme: nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi dalla centrale con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme che dal trattore si sono estese al semirimorchio del cassone di un corriere. Evitato un incendio generalizzato di tutto il carico. Lunghe code fino a tarda notte. Dallo scenario che si sono trovati di fronte i soccorritori, è un miracolo che nessuno sia rimasto ferito.

Gli immancabili curiosi

Come spesso accade a causa dell'incendio qualcuno nell'opposta carreggiata di marcia ha rallentato per capire cosa fosse accaduto. E' bastata una minima disattenzione e la situazione si è complicata ulteriormente. Durante le operazioni di spegnimento dalla parte opposta dell’autostrada è avvenuto un tamponamento tra due auto. Due vigili del fuoco hanno assistito prontamente gli automobilisti mettendoli in sicurezza e segnalato il pericolo agli altri veicoli in transito. Sul luogo dei disagi la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 2 circa di oggi.