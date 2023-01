Fiamme in casa, donna salvata dai vigili del fuoco

Momenti di paura oggi 18 gennaio alle 11,30 in via Cantele a Padova per un incendio che ha interessato un appartamento posto al primo piano di un condominio. Una donna che si trovava all'interno è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei pompieri. La viabilità ha subito rallentamenti e l'intera area è stata transennata.

Il racconto

I pompieri, accorsi in via Cantele subito dopo l'allarme lanciato alla centrale operativa del 115, hanno evacuato una donna in difficoltà dall'appartamento in fiamme facendole indossare il cappuccio sovrapressione ad aria di un operatore. I Vigili del fuoco hanno lavorato oltre due ore per avere ragione del rogo. Sono arrivati in via Cantele con due autopompe, l'autoscala e 14 operatori. Il loro tempestivo intervento ha evitato che le fiamme andassero ad interessare anche gli appartamenti limitrofi. Il fuoco ha seriamente danneggiato la zona del soggiorno e la sala da pranzo. Il fumo ha invaso tutte le stanze della casa.

La donna

La residente salvata è stata portata fuori dall'abitazione dai Vigili del fuoco e subito dopo è stata assistita dal personale medico del Suem 118 che nel frattempo era stato allertato. Le sue condizioni, nonostante un comprensibile stato di choc per quanto è capitato, non destano preoccupazione. L'intero appartamento è stato annerito dal fumo. Le cause che hanno contribuito a provocare l'incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. La situazione in via Cantele è tornata alla normalità dopo le 14. I danni materiali sono ingenti.