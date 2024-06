Corto circuito nel box, paura per due bombole gpl

Due bombole di gpl hanno creato non poco apprensione tra i residenti di un condominio dove nell'area garage ha preso fuoco un box. Si ipotizza che il rogo sia partito da un corto circuito ad un impianto elettrico. Fiamme in un palazzo a Padova. Poco dopo le 18 di ieri 20 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Guido Cardan per l’incendio di un box di un condominio: nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri arrivati dalla centrale con due automezzi hanno prontamente spento le fiamme del garage, evitando un incendio generalizzato. Bruciato tutto il contenuto del box, principalmente masserizie messe a deposito. Coinvolte nelle fiamme anche due bombole di gpl, che sono state portate all’esterno e raffreddate. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Alle operazioni di messa in sicurezza hanno assistito numerosi residenti della zona attirati dall'arrivo delle forze dell'ordine a sirene spiegate. I danni sono in via di quantificazione.