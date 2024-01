Palazzina avvolta dalle fiamme: due intossicati e stabile evacuato

Momenti di paura oggi pomeriggio 8 gennaio attorno alle 18,30 in via Pontevigodarzere. Per cause ora al vaglio dei vigili del fuoco accorsi con più mezzi e uomini, le fiamme hanno avvolto una palazzina. Due degli occupanti hanno respirato fumi tossici e dopo essere stati messi in salvo, sono stati trasportati in ospedale. Dai primi riscontri, non sarebbero in pericolo di vita.

I soccorsi

L'allarme è stato tempestivo e in via Pontevigodarzere sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i pompieri. L'area è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. I residenti della palazzina sono stati evacuati. Tutti sotto choc, ma non si lamentano ulteriori feriti. Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti fino a tarda notte. Si ipotizza un corto circuito, ma tutte le strade restano aperte.