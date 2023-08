Prende fuoco un palo dell'illuminazione pubblica: incendio domato dai pompieri

Il caldo torrido degli ultimi giorni potrebbe aver avuto un ruolo decisivo in un incendio che si è sprigionato ieri sera 21 agosto alle 21 ad un palo dell'illuminazione pubblica in via Alfieri a Padova. Le fiamme hanno creato non pochi problemi anche sul fronte della viabilità che è stata dirottata su arterie limitrofe, per consentire ai pompieri di lavorare in tutta sicurezza. L'allarme, a scopo precauzionale, oltre al 115 è stato dirottato anche al personale del Suem 118, ma nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

Cosa è successo

Intervento dei vigili del fuoco ieri sera alle 21 per spegnere l’incendio di un palo dell’illuminazione pubblica in via Alfieri, a Padova. Sul luogo della segnalazione una squadra dei vigili del fuoco del comando centrale che con l’utilizzo dei dispositivi di protezione, la pedana isolante e guanti dielettrici, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato dopo circa mezz’ora. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno generato il rogo, non si esclude un corto circuito, ma anche l'autocombustione. Danni in via di quantificazione.