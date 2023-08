Prende fuoco un bancale di pellet: paura all'alba

Risveglio con il fuoco. Incendio oggi, 10 agosto, in via Bellorini. I vigili del fuoco alle prime luci dell'alba, dopo l'allarme lanciato ai numeri d'emergenza da alcuni residenti, sono intervenuti per domare un rogo che ha intaccato un bancale di pellet. Nessuna persona è rimasta ferita. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del Suem 118, ma nessuna persona e nessun soccorritori ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Al lavoro in via Bellorini una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Padova che ha prontamente spento le fiamme nei sacchi, posti sotto la terrazza di un’abitazione. Danni da fumo sul terrazzo e alla tenda coprisole. L’intervento di messa in sicurezza dell’area è terminato poco prima delle 8.

Le cause

Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno provocato l'incendio. Al momento si ipotizza un processo di autocombustione, ma per ovvi motivi gli inquirenti vogliono andare a fondo della vicenda per fugare qualsiasi dubbio. Durante le operazioni di messa in sicurezza a scopo precauzionale la zona è stata transennata per tenere a debita distanza possibili curiosi.