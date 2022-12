Rogo in zona industriale: a fuoco un deposito di stoccaggio rifiuti

Paura oggi 23 dicembre attorno alle 6 del mattino. Le fiamme hanno illuminato a giorno la zona industriale di Padova. Disagi alla viabilità, caos, ma per fortuna non si segnalano feriti e intossicati.

I primi riscontri

I Vigili del fuoco stanno operando per un incendio divampato presso il deposito stoccaggio di rifiuti in via Navigazione Interna a Padova: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dalla centrale con tre squadre, hanno iniziato le operazioni di spegnimento che riguardano una grande vasca di contenimento, profonda una decina di metri. Le fiamme iniziali sono state soffocate dalle operazioni di spegnimento ed è ora in corso una combustione covante. Utilizzato per lo spegnimento anche un robottino cingolato. In fase di predisposizioni le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’azienda dell’enorme quantità di materiale da trattare. In corso di accertamento le cause delle fiamme. Al momento si escluderebbe la matrice dolosa. E' probabile che l'attività di bonifica vada avanti per tutta la giornata.