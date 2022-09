Nello schianto in scooter morì il figlio, indagato il padre che era alla guida

Lo scorso 24 giugno alle 14,30 si verificò un drammatico incidente stradale a Padova nella quale perse la vita un ragazzo di 17 anni, Simone Silvestri. Stava andando al lavoro accompagnato in scooter dal padre Silvano Silvestri.I rilievi dell'ennesimo schianto mortale furono effettuati dagli agenti della Polizia locale

L'incidente

Silvano Silvestri in sella ad un Piaggio Liberty 125 avrebbe tentato di superare un camion sulla destra all'incrocio tra via Po e via Pierobon. Si tratta di una manovra non consentita dal Codice della Strada

Indagato

Per questo motivo la Procura ha iscritto nel registro degli indagati il padre di 62 anni, così come il conducente del mezzo pesante. L'accusa che gli viene formulata è quella di omicidio stradale

Attività investigative

E' stata ordinata una consulenza dinamica, ordinata per ricostruire la dinamica dell'incidente che a breve dovrebbe essere depositata sul tavolo del pubblico ministero Marco Brusegan, che sta coordinando le indagini.

La vittima

Simone Silvestri aveva 17 anni ed era uno studente dell'istituto Bernardi. La sua morte improvvisa ha gettato nello sconforto oltre alla famiglia, centinaia di amici che lo apprezzavano e gli volevano bene.