Sindaco e generale a confronto: sul piatto il Parco delle mura di San Benedetto

Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha incontrato oggi 31 gennaio il comandante delle Forze Operative Nord dell’Esercito, generale di corpo d’armata Maurizio Riccò, presso la caserma “Oreste Salomone” in Prato della Valle. L’incontro era finalizzato alla valutazione preliminare di alcune ipotesi di progettualità, sviluppate dall’amministrazione comunale nell’ambito del progetto di realizzazione del “Parco delle mura di San Benedetto” volto a valorizzare il complesso ex Prandina, riguardanti la realizzazione di una pista ciclopedonale e di un passo carrabile nell’area della stessa ex caserma “Prandina”.

Cooperazione tra istituzioni

Alla riunione, che si è svolta in un clima di cordiale collaborazione, hanno partecipato anche funzionari e tecnici del comune di Padova e del comando forze operative Nord dell’Esercito. L’iniziativa si inserisce nel consolidato quadro di cooperazione tra istituzioni che ha portato anche nel recente passato allo sviluppo di importanti progetti, come avvenuto per il nuovo campus universitario all’ex caserma Piave. All'incontro odierno ne seguiranno altri a stretto giro per pianificare il futuro e possibili nuove opere.