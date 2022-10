Violenza sessuale durante l'attività sportiva: ci sarebbe un "orco" tra gli allenatori

Violenza sessuale ai danni di minori. E' questo il capo d'accusa con cui la Procura di Padova attraverso il pubblico ministero Giorgio Falcone ha iscritto sul registro degli indagati un maestro di arti marziali che all'epoca dei fatti sostituiva il titolare.

Tre casi emersi

Tre bambine di sei anni, secondo l'accusa, sarebbero state oggetto di attenzioni "particolari" da parte del supplente. Ad accorgersi che qualcosa non andava sarebbe stato la mamma di una delle tre vittime che a casa ha ascoltato frasi anomale pronunciate dalla sua bambina. L'attività è monitorata dagli investigatori della Squadra mobile di Padova.

I fatti

Il corso di arti marziali si sarebbe svolto in una scuola elementare del padovano. Quasi tutte le lezioni che si sono sviluppate da ottobre a dicembre dello scorso anno, sarebbero state svolte da un maestro socio della società organizzatrice dell'esperienza sportiva. In sua assenza a coordinare le lezioni sarebbe subentrato un supplente, 32 anni. Un pomeriggio una delle tre bambine avrebbe riferito alla madre di essere stata toccata nelle parti intime. Pochi giorni dopo è scoppiato il caso e altre due bambine hanno ammesso comportamenti "strani" messi in atto dal supplente.

Difficoltà investigative

Tutte e tre le vittime hanno ammesso la stessa cosa, ma di fronte agli investigatori e un supporto psicologico non avrebbero dato risposte certe a carico del trentaduenne. Ecco perchè l'attività è stata attivata a carico di ignoti, anche se è chiaro che la figura del trentaduenne supplente è adesso sotto la lente d'ingrandimento della Magistratura.