Il Bacchiglione ridotto ad una vasca da bagno pieno di schiuma

Una schiuma biancastra ha avvolto il Bacchiglione e altri canali della città oggi 4 maggio a partire dalle 18,30. Le prime telefonate ai numeri d'emergenza sono partite dai residenti del centro di Padova, ma anche da chi si trovava a bere l'aperitivo e ha visto lo spettacolo inconsueto sul letto del fiume. Della vicenda i vigili del fuoco hanno subito messo al corrente il personale dell'Arpav, visto che la criticità in pochi minuti si è estesa fino alle chiuse di Voltabarozzo. I tecnici si sono messi subito all'opera effettuando numerosi campionamenti. Al momento non è possibile sapere cosa abbia provocato l'inquinamento delle acque.

L'ipotesi Altavilla Vicentina

Tra le cause al vaglio dei vigili del fuoco e dei tecnici dell'Arpav non si esclude che la scia di schiuma possa essere la conseguenza di un incendio avvenuto nel pomeriggio odierno in una ditta di Altavilla Vicentina. Per spegnere il rogo sarebbero state usate anche speciali schiume che potrebbe essere giunte fino al padovano passando per il Retrone. Ovviamente al momento mancano gli opportuni riscontri.

L'ipotesi dolosa

Sotto la lente d'ingrandimento anche la possibile ipotesi dolosa. Si indaga per capire se qualche azienda del padovano possa aver lavato dei macchinari senza rispettare le regole, facendo poi fuoriuscire nelle falde il materiale di scarto della pulizia delle macchine e il conseguente inquinamento del fiume. Già nella giornata di lunedì, in tal senso, verranno effettuate tutte le verifiche. Nel caso questa pista fosse confermata, inevitabili scatterebbero provvedimenti pecuniari, ma anche di natura penale.

Il vicesindaco

Il vicesindaco di Padova Andrea Micalizzi ha riferito: «In queste ore si vede della schiuma sul Bacchiglione e alcuni canali interni della Città. L’Arpav, Agenzia Regionale per l’Ambiente, ci riferisce che la causa è un incendio in una fabbrica ad Altavilla nel vicentino, le cui acque di spegnimento, abbondanti, hanno trascinato notevole quantità di tensioattivi e detersivi che sono finiti nel Bacchiglione. Essendo stato impossibile bloccarli sul sito industriale, l' acqua inquinata è arrivata a Padova. Arpav sta monitorando e ci dice che la situazione è sotto controllo. Rimaniamo aggiornati sugli sviluppo».