Fugge all'alt e si schianta contro la gazzella dei carabinieri

Inseguimento da brividi nella notte tra il 21 e il 22 aprile a Padova. Nei guai è finito un marocchino di 41 anni, in Italia senza fissa dimora. I fatti si sono verificati durante un servizio di controllo del territorio. La pattuglia dell'Arma, percorrendo via Monte Sirottolo, ha notato un’auto Fiat Abarth con a bordo un uomo che alla vista dei lampeggianti ha iniziato ad accelerare. Tra la gazzella e l’auto si è innescato un breve inseguimento terminato in via dei Colli, dove l'automobilista, con l’intento di sottrarsi al controllo, ha tamponato l’auto dei carabinieri.

Cosa è successo

Dopo il fermo, i militari dell'Arma hanno identificato il conducente, un marocchino 41enne in Italia senza fissa dimora. Lo hanno perquisito, per poi concentrarsi sulla sua auto. Dalle tasche del giubbotto del nordafricano è spuntato un grammo di cocaina. I militari da ulteriori verifiche hanno appreso come l’uomo fosse privo di patente in quanto già revocata lo scorso 13 ottobre 2023. Gli è stato intimato di sottoporsi all'alcoltest, ma si è rifiutato. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato lo straniero e come disposto dall’autorità giudiziaria, lo hanno trattenuto presso le camere di sicurezza del comando provinciale di Padova in attesa del rito direttissimo. Al 41enne, noto alle forze dell’ordine, vengono contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, guida senza patente e rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la guida in stato d'ebbrezza che per il Codice della strada equivale ad un'ammissione di colpa.