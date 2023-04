Vede i poliziotti e getta la droga in un cestino: inseguito e arrestato

Inseguito in bici per le vie del centro: arrestato ed espulso ventisettenne tunisino trovato in possesso di sostanza stupefacente. Qualche giorno fa, il 21 aprile attorno alle 17, nel corso del turno pomeridiano, è stato fermato dai poliziotti di Quartiere della Questura di Padova un nordafricano il quale, in piazza delle Erbe, alla vista della pattuglia in servizio di controllo del territorio, ha tentato di darsi alla fuga in sella ad una bicicletta.

L'inseguimento

Inseguito dai poliziotti, il giovane si è fermato di colpo e, spingendo la bici contro il personale della Questura, ha tentato di darsi alla fuga verso piazza della Frutta, lanciando nell’occasione in un cestino dell’immondizia un involucro di cellophane. Proseguendo l’inseguimento tra via Breda e via Santa Lucia, un ciclista ha avvicinato i poliziotti e ha offerto la sua bicicletta, così consentendo l’immediato rintraccio del giovane. Durante gli accertamenti effettuati sul luogo del fermo, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e un involucro contenente 0,60 grammi di cocaina che erano caduti dalla tasca del giovane nel corso della fuga, in aggiunta a quello lanciato all’interno del cestino dell’immondizia che conteneva altre 12 dosi di cocaina, per un peso totale di 7 grammi, e un grammo di hashish.

Espulso

Privo di documenti, il giovane di nazionalità tunisina, già noto alle forze dell'ordine per reati inerenti agli stupefacenti, è stato accompagnato in Questura per i rilievi di rito. A seguito delle operazioni di accertamento della sua identità, è risultato essere irregolare sul territorio nazionale. Per i fatti accaduti il ventisettenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione da parte del prefetto di Padova, eseguito con accompagnamento presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo nella giornata odierna, 28 aprile.