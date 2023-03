Investimento sui binari, muore ventiduenne. In tilt la linea Padova-Montebelluna

Ennesima tragedia sui binari nella provincia di Treviso: martedì scorso, 14 marzo, un 32enne di Nervesa della Battaglia era stato travolto da un treno nel comune di Spresiano. Oggi, venerdì 17, un giovane di soli 22 anni ha perso la vita allo stesso modo venendo investito da un treno regionale della linea Padova-Montebelluna.

Ritardi

L'incidente è avvenuto verso le ore 13 non molto distante dal cimitero di Fanzolo a Vedelago in provincia di Treviso. A perdere la vita P.G., originario di Bassano del Grappa ma residente da anni a Barcon di Vedelago, non molto distante dal luogo della tragedia. Il macchinista del treno non è riuscito in alcun modo ad evitare l'impatto. Sul posto sono intervenuti poco dopo l'elicottero del Suem 118 e gli agenti della Polfer per fare luce sulla dinamica dell'accaduto. La circolazione dei treni sulla linea Padova-Montebelluna è stata sospesa.

Per chi sta attraversando un momento difficile

- Telefono Amico: 02 2327 2327

- Telefono Azzurro: 1.96.96

- Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

- De Leo Fund: 800.168.678