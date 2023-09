Spaccio e immigrazione clandestina: poker di arresti della Squadra Mobile

Diversi arresti sono stati messi a segno dai poliziotti della sezione "Criminalità Diffusa" della Squadra Mobile di Padova impegnati nel contrasto allo spaccio di strada, ma anche all’immigrazione clandestina ed alle altre forme di criminalità diffusa. A cavallo tra l'8 e il 9 settembre, gli agenti hanno rintracciato ed arrestato per primi un marocchino di 32 anni ed un tunisino di 18 anni, entrambi con precedenti per droga, rientrati in Italia dopo essere stati espulsi e rimpatriati nei loro paesi di origine.

I due casi

Il primo è stato individuato durante un controllo a Vigonza. Era stato espulso ed accompagnato alla frontiera nel febbraio scorso in virtù di un provvedimento del magistrato di Sorveglianza di Verona. Il secondo, fermato dagli stessi agenti in piazzale Stazione a Padova, è risultato espulso ed accompagnato alla frontiera appena lo scorso ferragosto. Entrambi sono stati prima tratti in arresto e poi, all’esito del giudizio per direttissima, nuovamente espulsi e condotti presso il centro per rimpatri di Ponte Galeria (Roma).

L'arresto in via Flabanico

Un terzo straniero, un tunisino di 29 anni, anche lui irregolare e pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, è stato bloccato ed arrestato sempre a Padova, in via Flabanico. Anche lui aveva fatto nuovamente ingresso in Italia dopo che era stato espulso nell’ottobre del 2020 da Palermo. Condotto dinanzi al giudice, gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma in Questura due volte al giorno.?

Il quarto arresto

Un quarto straniero, tunisino di 36 anni, anche lui già noto agli agenti per i suoi precedenti per droga, è stato notato mentre se ne stava seduto su un muretto di piazza Garibaldi. Era stato espulso nel luglio 2021, e da accertamenti effettuati con la Polizia di Frontiera di Civitavecchia (Roma) è risultato che si era effettivamente imbarcato su una nave di linea Civitavecchia-Tunisi. Ma ha fatto nuovamente ingresso illegale. Anche lui è stato arrestato e ristretto in attesa di giudizio per direttissima, fissato per domattina, 11 settembre.