L'ispettorato del Lavoro chiude 5 attività commerciali: multe per 145mila euro

Il Nil, Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Padova, con la collaborazione dei militari delle Compagnie dei carabinieri di Padova, Abano Terme e Cittadella, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nella prima settimana di marzo ha svolto diversi controlli nei settori del commercio carburanti, autolavaggi, gommisti, centri massaggi, bar e ristoranti e pizzerie.

Obiettivo

L’attività ispettiva è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro. I controlli svolti sull’intero territorio provinciale hanno consentito di individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali la mancata redazione e aggiornamento del DVR, la mancata formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, l’omessa tenuta della cassetta di primo soccorso, l’utilizzo di impianti di videosorveglianza non in regola, l’omessa manutenzione dei presidi antincendio e la presenza di manodopera in nero. Sono stati 25 i lavoratori individuati e sono state sospese le attività di un distributore carburante, di un market, di 2 pubblici esercizi e un centro massaggi, per gravi violazioni sulla sicurezza e presenza di lavoratori in nero. Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 145mila euro.

Il gommista

Nel dettaglio sono state elevate sanzioni per oltre 25mila euro ad un distributore carburanti. A seguito di un controllo effettuato in un distributore di carburanti con gommista annesso, in zona nord di Padova, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero da circa tre anni che svolgeva le mansioni di meccanico gommista. Inoltre è emerso che non era stato rinnovato il corso da RSPP del datore di lavoro ed era presente un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Sono stati controllati 5 lavoratori di cui uno in nero. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero.

Il bar

Sanzioni per oltre 28mila euro in un pubblico esercizio. Si tratta di un bar situato nella bassa padovana all’interno del quale sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare due lavoratori in nero e l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni sulla sicurezza.

Il kebab

Sanzioni per oltre 40mila euro a carico di un kebab di Abano Terme all’interno del quale sono state riscontrate violazioni in termini di igiene dei luoghi di lavoro, privi di

presidi di soccorso come la cassetta di primo soccorso. Veniva riscontrata la mancata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza generale e specifica dei luoghi di lavoro e l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi. Inoltre un lavoratore su due è risultato essere in nero. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero. A questo provvedimento si è aggiunta la sospensione dell’attività imprenditoriale anche per gravi violazioni sulla sicurezza.

Centro massaggi

Nella rete dei controlli dei carabinieri del Nil è finito anche un centro massaggi di Conselve all’interno del quale sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e impiego di manodopera non regolarmente assunta. E' stata identificata una lavoratrice in nero, oltre alla mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero, alla quale si è aggiunta la sospensione dell’attività imprenditoriale anche per gravi violazioni sulla sicurezza.

Il minimarket

Sanzioni per oltre 22mila euro a carico anche di un minimarket di oggettistica e utensileria ubicato a Cittadella all’interno del quale sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro poiché risultava non redatto il documento di valutazione dei rischi e le vie di fuga delle vie d’emergenza

risultavano ostruite con materiale vario. Inoltre è stato individuato un lavoratore in nero su 5 impiegati. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero, alla quale si è aggiunta anche la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni sulla sicurezza.