Ancora adolescenti, ma già baby criminali: ecco il Daspo per sette padovani

Da Padova a Jesolo per spaccare il mondo, sentirsi forti nel branco e monetizzare il più possibile le loro scorribande. Pugno duro da parte delle forze dell'ordine in merito alla rapina avvenuta non distante da un bar di Largo Augustus a Jesolo in provincia di Venezia. A conclusione delle indagini effettuate dalla Divisione Anticrimine del commissariato di Jesolo, il questore Maurizio Masciopinto ha emesso sette Daspo nei confronti di altrettanti giovani padovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Pesanti le accuse a loro carico. Avrebbero rapinato quattro ragazzi.



I fatti presi in esame dagli investigatori risalgono alla notte del 21 luglio 2022. Secondo la ricostruzione le vittime avrebbero raccontato alla polizia di essere state accerchiate e picchiate. Il tutto sarebbe avvenuto sotto la minaccia dei coltelli. Obiettivo finale dell'assalto è stato quello di rapinare i malcapitati di denaro e oggetti di valore. Dopo interminabili minuti di paura e l'immediato allarme al 113 il manipolo di minorenni padovani è stato fermato dalle forze dell'ordine e identificato. Alcuni di loro sono risultati noti alle forze dell'ordine per reapina e danneggiamento.



Il provvedimento adottato dal questore prevede il divieto di accesso al litorale e a tutta l'area della movida di Jesolo, oltre a una sanzione penale da 8 a 20 mila euro e una sanzione detentiva. I provvedimenti sono stati notificati nella mattinata di ieri, 28 luglio 2022, in Questura a Padova. Gli indagati, essendo minorenni, sono arrivati accompagnati dai rispettivi genitori.



La misura di prevenzione adottata in questo caso è il "daspo Willy", un provvedimento voluto dal ministro Lamorgese ed entrato in vigore recentemente: prende il nome da Willy Monteiro Duarte, il ragazzo romano che cadde vittima dei bulli per aver tentato di difendere un amico. «È uno strumento maggiormente incisivo - spiegano dalla Questura - per contrastare il fenomeno della movida violenta e delle aggressioni giovanili: consente di disporre l’interdizione dalla frequenza di locali pubblici, ed aree urbane prossime a questi ultimi, a soggetti ritenuti responsabili di fatti che abbiano destato particolare allarme sociale». È il primo caso di Daspo Willy in provincia di Venezia.