Sorpresi in zona industriale con il mezzo carico di gasolio rubato

Tre romeni sono stati denunciati per ricettazione e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere in concorso. E' successo nel pomeriggio di ieri 11 giugno in zona industriale a Padova. I carabinieri del Radiomobile durante un servizio di pattugliamento del territorio all'altezza di corso Messico hanno fermato un mezzo pesante per sottoporlo a controllo. Nei guai sono finiti tre cittadini dell'Est di età compresa tra i 38 e i 44 anni.

Cosa è successo

Alla vista dei militari il mezzo pesante ha cercato di allontanarsi velocemente. Prontamente fermato ed identificati gli occupanti, si è proceduto ad una perquisizione veicolare che ha permesso di rinvenire dieci taniche contenenti complessivamente 260 litri di gasolio, una pompa idraulica, alcuni metri di tubo in gomma e due coltelli da cucina appositamente modificati ed utilizzati per forzare i tappi di chiusura dei serbatoi dei mezzi pesanti. Quanto rinvenuto è stato sequestrato. Per i tre stranieri, che non sono stati in grado di giustificare il possesso del materiale rinvenuto, è scattata la denuncia in stato di libertà e dovranno rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.