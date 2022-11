Ladro seriale di cimiteri e sacrestie incastrato dalla Polizia

E' considerato un ladro seriale specializzato in furti delle offerte e nelle gettoniere dei distributori di ceri votivi. E' finito nuovamente nei guai un uomo di 33 anni originario di Desenzano del Garda in provincia di Brescia, sorpreso ieri 29 novembre dagli agenti della Squadra mobile al cimitero vecchio di Padova in via Vecchia.

I fatti

Nelle ultime settimane sono giunte alcune segnalazioni in Questura relative a furti effettuati da ignoti nelle cassette delle offerte e le gettoniere dei distributori automatici di ceri votivi nei luoghi di culto di Padova. Nello specifico le segnalazioni hanno riguardato il quartiere Voltabarozzo. Predisposti mirati servizi in borghese, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato ieri pomeriggio l’autore dei furti. Si tratta di un uomo di 33 di Desenzano. Quest'ultimo, sinceratosi di non poter essere visto da nessuno, ha preso dalla tasca una chiave inglese e ha tentato di forzare la gettoniera dove i fedeli mettono i soldi per prelevare i ceri votivi. A questo punto sono usciti allo scoperto i poliziotti. Il sospettato ha fatto finta di essere al cimitero per cercare la tomba di un familiare. Sottoposto a perquisizione è spuntata la chiave inglese con la quale poco prima aveva tentato di scassinare la gettoniera. E' stato denunciato per tentato furto e dovrà adesso rispondere pure della violazione del divieto di ritorno nel territorio del comune di Padova.

I precedenti

Da un controllo alla centrale operativa del 113 a carico del cittadino di Desenzano sono spuntati numerosi precedenti per reati specifici oltre al foglio di via obbligatorio da Padova. Sarebbe l'autore di almeno sei furti analoghi con scasso commessi negli ultimi due mesi ai danni della parrocchia Madonna Incoronata. Il ladro approfittando dell'apertura della chiesa per l'adorazione, aveva più volte forzato, servendosi di un piede di porco, la porta della sacrestia, asportando le offerte. In un'occasione aveva alzato il tiro rubando dal bar del centro parrocchiale 200 euro dal registratore di cassa.