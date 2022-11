Era l'incubo dei commercianti del centro: espulso il ladro seriale

Era l'incubo del centro. Si è chiuso il cerchio attorno al ladro che negli ultimi tempi ha messo a segno alcuni furti a cavallo tra via Santa Lucia e le arterie limitrofe. E' stato rintracciato ieri, 10 novembre, dai poliziotti di quartiere in piazzetta Gasparotto. Si tratta di un algerino di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine, irregolare sul territorio nazionale.

I fatti

Alla sua identità gli uomini della Squadra Volante sono risaliti attraverso le informazioni e le descrizioni acquisite sul territorio da chi da tempo lo vedeva aggirarsi in quella zona, fino a quando è stato rintracciato e definitivamente identificato. Sono in corso indagini per accertare quanti e quali reati abbia commesso lo straniero, in relazione alle diverse denunce già formalizzate dai responsabili dei punti vendita della zona. A seguito del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto di Padova, l'algerino è stato accompagnato presso il CPR di Gorizia.

Sinergia residenti e forze dell'ordine

Ancora una volta è risultata decisiva la collaborazione con la Polizia di Stato da parte dei cittadini e dei negozianti vittime di numerosi furti. Attraverso tempestive segnalazioni, denunce, e richieste di intervento, hanno consentito agli uomini della Questura di individuarne rapidamente l’autore e denunciarlo all’Autorità Giudiziaria. Una collaborazione che soprattutto per quel che riguarda i reati predatori si sta dimostrando efficace e sulla quale le istituzioni credono particolarmente.Tra l'altro per l'emergenza furti, i commercianti del centro avevano dato vita anche ad una raccolta firme per tenere alta l'attenzione su un fenomeno che stava recando particolare disagio.