Sfruttavano lavoratori irregolari e senza contratto: tre aziende nei guai

Lavoratori completamente fuori regola scoperti dalle Fiamme Gialle di Vicenza al termine di un articolato servizio che ha interessato sia la provincia di Vicenza che quella di Padova. Nei primi giorni di marzo i militari hanno effettuato due controlli in altrettanti cantieri della zona Astichello di Vicenza finanziati dal Superbonus 110%. L'obiettivo era quello di scovare possibili lavoratori irregolari o che lavorassero in nero. Ebbene, le attività ispettive hanno permesso di rilevare la presenza complessiva di 11 lavoratori in nero, impiegati come operai, su 12 presenti al momento dell'accertamento.

Coinvolte tre società

Durante le indagini gli investigatori della Guardia di Finanza hanno appurato come i lavoratori irregolari erano riconducibili a 3 differenti società, con la sede legale a Padova, Brescia e Trento. Quattro dei lavoratori senza alcun contratto, di nazionalità moldava, da accertamenti sono risultati anche irregolari sul territorio italiano e senza documenti. Tutte queste violazioni sono state sanzionate con una multa di 21 mila 200 euro complessivi. Le ditte sono invece state sospese fino alla regolarizzazione delle posizioni lavorative delle persone senza contratto. Inoltre la presenza degli operai clandestini ha portato alla denuncia degli stessi per il reato di soggiorno irregolare sul territorio nazionale. Nei guai anche il legale rappresentante della società per la quale prestavano servizio che dovrà rispondere all'autorità giudiziaria del tribunale di Vicenza con l'accusa di sfruttamento dell’immigrazione illegale.