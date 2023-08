"Insabbiato" un grave infortunio sul lavoro durante i lavori all'Euganeo

Durante i lavori per la realizzazione della nuova curva sud dello stadio Euganeo poteva scapparci il morto. E' l'indagine della Procura che ha portato a galla un inquietante episodio attraverso una meticolosa attività tecnica. Grazie alle intercettazioni, gli investigatori hanno appreso che i legali rappresentanti delle due ditte cavano realizzando l'opera per il comune di Padova, la la Esteel srl e la Tencoedil srl, hanno cercato di nascondere un grave infortunio sul lavoro che poteva tranquillamente avere un epilogo tragico. Di fatto un dipendente dell'azienda bresciana, sprovvisto di patente per utilizzare la gru, si è messo ai comandi del mezzo pesante e ha agganciato involontariamente un altro operaio facendolo ruzzolare a terra sui gradoni della nuova curva. Trasportato in ospedale il malcapitato è stato giudicato guaribile in 60 giorni di cui 10 trascorsi in ospedale. I due titolari e il dipendente alla guida della gru con estrema lucidità, per evitare guai con la giustizia, si sarebbero poi accordati, con la complicità della vittima e di un testimone, che devono rispondere per favoreggiamento, per raccontare allo Spisal, che indagava sul fatto, una versione che avrebbe tutelato i due imprenditori. Tutto questo ha portato ad allargare i capi d'accusa a carico degli imprenditori che dovranno rispondere non solo di turbata libertà degli incanti e subappalto illecito, ma anche di lesioni personali colpose.

La resa dei conti

Gli indagati, come riportano i quotidiani locali, hanno ricevuto in questi giorni la notifica della conclusione delle indagini preliminari, firmata dal pubblico ministero Benedetto Roberti il 24 luglio. L'avviso di garanzia è arrivato al responsabile dei Lavori pubblici Stefano Benvegnù (per il reato di sub-appalto illecito), al geometra comunale Giacomo Peruzzi, direttore dei lavori (sub-appalto illecito), all'ingegnere Elio Scirocchi, legale rappresentante dell'impresa Esteel di Viterbo che ha vinto l'appalto (turbata libertà degli incanti, sub-appalto illecito, cooperazione nel delitto colposo, lesioni personali colpose), a Giovanni Vattiato, titolare della Tecnoedil di Brescia che ha ottenuto il subappalto (sub-appalto illecito, cooperazione nel delitto colposo, lesioni personali colpose), e ai tre dipendenti di Tecnoedil Maruizio Norbis di Palazzolo sull'Oglio, 51 anni, (cooperazione nel delitto colposo e lesioni personali colpose), Claudio Pasinelli di Palazzolo sull'Oglio, 45 anni (favoreggiamento personale) e Ledian Xoxi, albanese di 40 anni (favoreggiamento personale). I legali rappresentanti di Esteel srl e Tecnoedil srl, ovvero, Schirocchi e Vattiato, inoltre, sono iscritti nel registro degli indagati per Lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.