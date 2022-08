Lavori in corso, disagi alla viabilità in alcune arterie di Padova

Lavori in corso, a Padova sarà inibita al traffico la viabilità in alcune strade. Nel dettaglio il Comune ha evidenziato quali saranno le limitazioni. Nel corso dei cantieri, la Polizia locale sarà presente nelle aree interessate con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per gli utenti.



Via Sant’Agnese nel tratto compreso tra via San Polo e via Dante, da martedì 23 agosto a mercoledì 30 novembre per un intervento di sistemazione della pavimentazione esterna del complesso monumentale dell’ex chiesa di Sant’Agnese



Via Luigi Bottazzo nel tratto prospiciente il numero civico 51, da mercoledì 7 settembre a venerdì 9 settembre dalle 8.30 alle 18, per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un edificio.



Via Dei Gatari nel tratto prospiciente il numero civico 7, da lunedì 22 agosto a venerdì 26 agosto dalle 8 alle 17.30, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per la realizzazione di un nuovo allacciamento alla condotta del gas.



Via Monte Nero, tratto prospiciente il numero civico 3, da lunedì 22 agosto a venerdì 26 agosto dalle 8 alle ore 17.30, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori e con contemporaneo divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in ambo i lati, per la realizzazione di un nuovo allacciamento alla condotta del gas.



Via Del Santo nel tratto compreso tra via Rudena e via Gaspara Stampa, da lunedì 22 agosto a sabato 3 settembre con contemporanea istituzione del senso unico alternato in via Gaspara Stampa, per un intervento di manutenzione alla pavimentazione stradale in materiale lapideo.



Via Diego Valeri, da lunedì 29 agosto a venerdì 9 settembre dalle 8 alle 18, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori e chiusura temporanea al traffico veicolare della corsia sul lato nord di via Trieste, tratto compreso tra via Valeri e via Gozzi, per il rifacimento della pavimentazione stradale a seguito di scavi precedentemente effettuati.



Via Silvio Zambaldi, da lunedì 22 agosto a venerdì 2 settembre dalle 8 alle 18 con contemporaneo divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in ambo i lati, per la sostituzione della condotta del gas metano.