Obiettivo dichiarato: diffusione della cultura della legalità

Nel pomeriggio di ieri, 25 ottobre, presso la caserma “Codotto e Maronese” di via Rismondo a Padova, il comandante provinciale colonnello Michele Cucuglielli ha ricevuto gli avvocati Marco Lombardo e Stefania Beis, rispettivamente referenti regionali e provinciali dell’associazione “Libera”, alla presenza del tenente colonnello

Gabriele Ventura, comandante della Sezione Anticrimine e del tenente colonnello Giovanni Garrasi, comandante del Nucleo Investigativo.

La visita

L’incontro ha rappresentato una preziosa occasione per approfondire il consolidato rapporto di collaborazione presente tra l’arma dei carabinieri e “Libera”, sancito peraltro dalla sottoscrizione, nel 2016, di un Protocollo d’intesa a livello nazionale. L’accordo è finalizzato a promuovere attività culturali ed educative, in particolare in favore dei giovani, aventi a oggetto la diffusione della cultura della legalità, ma anche a sviluppare approfondimenti congiunti delle tematiche connesse con

la lotta alle mafie e l’aggressione ai patrimoni accumulati illecitamente. In particolare, durante la riunione sono stati analizzati i rischi concreti dell’infiltrazione mafiosa in provincia, alla luce sia dei diversi fattori di crisi, a cominciare da quella pandemica e dalla crisi energetica, sia del programma di rilancio dell’economia con il piano nazionale di ripresa e resilienza. In tale prospettiva, si è convenuto di rafforzare le sinergie esistenti, avvalendosi il Comando Provinciale del supporto e della collaborazione dell’articolazione locale di “Libera”, che potrà segnalare situazioni che necessitano di intervento ed eventuale approfondimento, affinché possano essere avviate le conseguenti iniziative, così perseguendo e realizzando l’interesse della collettività.