Spaccio di droga nel locale: 15 giorni di stop al bar di via Tommaseo

Concreto pericolo per la sicurezza pubblica. Con questi presupposti ieri, 18 gennaio, il personale della Polizia Amministrativa della Questura di Padova divisione Pas, ha notificato il provvedimento del questore di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande intestata ad un uomo di 39 anni cinese per la gestione di un bar di via Tommaseo.

Le motivazioni

Con questa restrizione si cerca di interrompere la concreta situazione di pericolo per l'incolumità della collettività e il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale venutasi a creare nel tempo. Tutto questo a causa della presenza di persone potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica. L'ordinanza è stata emessa a seguito dell'attività di indagine portata avanti dagli agenti della Squadra mobile. Nello specifico, nel corso di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori hanno arrestato un uomo di 31 anni originario della Tunisia, irregolare sul territorio nazionale il quale, all'ingresso del bar, è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina e sei di eroina, unitamente a 800 euro probabile provento di precedente attività illecita. Nella medesima attività che ha portato all'arresto del trentunenne, è stato denunciato un minorenne tunisino trovato in possesso di 9 dosi di cocaina. Il giovane si trovava comodamente seduto all'interno del locale in mezzo ad altri avventori. Identificato anche un terzo cittadino tunisino con svariati precedenti penali e attualmente sottoposto a misura cautelare. Considerata, pertanto, la necessità di provvedere con urgenza alla chiusura temporanea dell’attività per interrompere la situazione di illegalità e pericolo, la licenza della titolare è stata sospesa per 15 giorni.